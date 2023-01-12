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بوجواري والعمامي يبحثان سبل إزالة العوائق وفتح مسارات الطرق والشوارع في بنغازي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

بحثت بلدية بنغازي، اليوم الخميس، مع الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية، سبل إزالة العوائق وفتح مسارات الطرق والشوارع داخل نطاق البلدية بهدف تنفيذ أعمال الرصف لها.

واجتمع، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري في ديوان البلدية مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية-إنفاذ القانون، اللواء جمال العمامي.

وبحث الجانبان سبل إزالة العوائق وفتح مسارات الطرق والشوارع داخل نطاق البلدية بهدف تنفيذ أعمال الرصف لها .

وقالت البلدية، إنه جرى التأكيد على أهمية إزالة العوائق التي تحول دون فتح مسارات الطرق والشوارع في تخفيف الازدحام وتسهيل حركة سير المركبات.

وأضافت البلدية، أن الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية-إنفاذ القانون أكدت، بالتنسيق مع البلدية، أنها بصدد البدء في هذه الأعمال خلال الأيام القليلة القادمة.

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