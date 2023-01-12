ملفان مهمان على طاولة “5+5” الأحد والاثنين

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، مصطفى يحيى، إن اللجنة ستجتمع يومي الأحد والاثنين في مدينة سرت تحت رعاية المبعوث الأممي.

وأضاف يحيى، في تصريح صحفي، أن اللجنة ستبحث خِطَّة العمل التي اقترحتها لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وملف استمرار وقف إطلاق النار.

وسيكون هذا الاجتماع للجنة العسكرية الثاني الذي ينعقد بحضور المبعوث الأممي منذ وصوله إلى ليبيا في منتصف أكتوبر الماضي، عقب مشاركته في لقاء اللجنة الذي عقد بسرت في 27 من الشهر ذاته.