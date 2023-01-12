بحثا عن "المساومات".. الميليشيات تهدد التوافق الوطني بليبيا

يترقب الشارع الليبي بحذر موقف المجموعات المسلحة والميليشيات في المنطقة الغربية من الاختراق الكبير للجمود السياسي، الذي تحقق في القاهرة على يد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، خصوصا مع قرب عرض القاعدة الدستورية المتفق عليها على المجلسين.

وسينظر مجلس الدولة خلال الأسبوع المقبل في إقرار القاعدة، كما رجحت مصادر مطلعة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “تكون محل مناقشة أول جلسة يعقدها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الانتهاء منها ثم فتح ملفين لا يقلان أهمية، هما توحيد السلطة التنفيذية، والتوصل إلى القوانين الانتخابية”.

تحريض الغرياني

البحث عن “الغنيمة”

في هذا الصدد، قال الباحث السياسي الليبي محمد قشوط:

عرقة التوافق

“في ظل الصعوبات التي تواجه تقارب الفرقاء الليبيين، يمثل اتفاق القاهرة وفاقا رئيسيا ونادرا، لذلك ستسعى المليشيات إلى عرقلته ومنع أي مساع للحل، وقد أصبحت تلك المجموعات في مركز أقوى بعد استنزافها خزائن الدولة الليبية، واستفادتها من الانقسام السياسي الحاصل بالبلاد”.. هذا ما يراه المحلل السياسي والعسكري محمد الترهوني.

الحل

ومن وجهة نظر الترهوني، فإن الحل لمواجهة الميليشيات يكم في مجموعة من النقاط: