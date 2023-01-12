مجلس الدولة ينفي وجود أي دور لخارجية حكومة الوحدة بشأن القاعدة الدستورية

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نفى المكتب الإعلامي لمجلس الدولة وجود أي دور لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة بشأن إقرار القاعدة الدستورية لا من قريب ولا من بعيد.

وقال المكتب، إنه تابع ما ورد، في الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، بشأن دور مزعوم لوزارة الخارجية في جهود إقرار القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خلال لقاء وزيرة الخارجية مع عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأضاف، أنه يؤكد بأنه لا يوجد أي دور لوزارة الخارجية بشأن إقرار القاعدة الدستورية لا من قريب ولا من بعيد.

وعقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، الأربعاء، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب؛ لبحث آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وخلال اللقاء، أكدت المنقوش على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أسس ديمقراطية وقانونية.

وقالت الخارجية، إنه تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور السياسي؛ لضمان أمن واستقرار ليبيا وصولاً إلى مرحلة الاستقرار والازدهار الدائم.