فنوش: إمكانية تجميع مجلسي النواب والدولة والتوافق على قاعدة دستورية صعب وغير مطروح

ليبيا – قال المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش إنه لا يتصور الوفاق بين مجلسي النواب والدولة على الإطلاق، وما يجري هو توافق وهمي لا يمكن الرهان عليه، بالتالي يجب الخروج من هذه القضية.

فنوش أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الدي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه في حال اكتمل الوفاق ما بين مجلسي النواب والدولة لن يغير في المشهد شيء.

وأضاف: “حتى لو توافقا لن يكون بإمكانهما أن يفرضا على الدبيبة ما توافقا عليه، وبالتالي وفاقهم من عدمه لا قيمة له إطلاقًا، ولا يمكن أن ينتج أي شيء، بيت الداء التفاهم أن ليبيا لم تعد ملكًا لنا كليبين وملك لهذه الأجسام، وإنما بحاجة لختم التسويق عليه من قبل الإرادة الخارجية التي تدعي لنفسها مفهوم ليبيا لمن تريده، وهي للحظة لن تنزعه عن الدبيبة والأجسام الموجودة في طرابلس” .

كما استطرد: “أتصور أنهم للحظة لم يحددوا أن هناك ضرورة لإنتاج التغيير، ضرورة التي ممكن أن تطرأ على الأطراف الداخلية إذا ما حدث تهديد ما للحالة القائمة وإرادة قادرة أن تغير الحالة على الأرض وإن لم تشكل هذه الإرادة يأتون ببديل مقبول بالنسبة لها، ولكن حتى اللحظة من أعطوا حق التصرف باسم ليبيا وهو الدبيبة والصديق الكبير، لأننا اختزلنا بهؤلاء فقط”.

واعتبر أن تحديد الأمم المتحدة إمكانية الذهاب للجنة حوار أخرى وتتجاوز مجلسي النواب والدولة دفعهم للتحرك من أجل إيجاد حل ما وإعطاء وعود بإمكانية التواصل لتوافق ما، مشيرًا إلى أن التوافق غير قابل للتنفيذ وحتى إن تم لن يعترف به الدبيبة وقد صرح بذلك.

وأردف: “كيفية إيجاد آلية لتطبيق ما تم التوافق عليه، حكومة باشاآغا لما جاءت كان هناك توافق بين مجلسي النواب والدولة، الرهان على وفاق مع خالد المشري هو رهان لا أخلاقي، وبالتالي يجب أن يتم التوقف عن إمكانية توقع أي شيء إيجابي سواء منه أو من مجلس الدولة”.

وأكد أن مجلسي النواب والدولة إن توافقا لا أمل من توافقهما إن لم تمتلك فرض ما تم التوافق عليه، موضحًا أن آليات الفرض أن الأمم المتحدة تتبنى ما يتم التوافق عليه من المجلسين وتوافقهما لا معنى له ولا يستطيعون فرض أي شيء داخل طرابلس التي يصرون أن يذهبوا بأي سلطة بديلة لها.

وزعم أن الأمر حسم بخصوص مسودة الدستور وأن لديه معلومات بأن عقيلة صالح لم يقلق بهذه المسودة إطلاقًا، ويرى أنها ليست المرجعية يتم من خلالها إجراء الانتخابات، لافتًا إلى أن عقيلة وبعض أعضاء مجلس النواب يرون أن القضية ليست بطرح المسودة والاستفتاء على النقاط الخلافية وغيرها، وإنما إيجاد مرجعية دستورية من أجل القيام بالانتخابات، وبالتالي الأمر ليس مطروحًا على مجلس النواب لهذه اللحظة.

وأفاد: “المسودة غير مطروحة في الوقت الحالي، والخلاف على بعض النقاط التي ندرك جيدًا أنها لم تحسم من الآن مجرد مغالطة ولا يمكن الرهان عليها إطلاقًا، القضية ليست هنا، حتى لو توافقوا على تغيير للمسودة وغيرها لا يملكون فرض ما يمكن أن يتوافقوا عليه في ما بينهم ولا يمكن الرهان على المشري والتوافق معه. علينا أن نبحث من وراء المنفي؛ لأننا نعلم أنه ليس وحده ولا يملك إرادته لفرض أي شيء على الإطلاق، وبالتالي هناك من وراء الصفقة وإن كانت أطراف دولية ممكن أن تتبنى هذا النهج عنه وتجعل له دورًا إذا ما أرادت التخلص من مجلسي النواب والدولة أن تعطي المنفي دور حق إصدار أي مرجعية قانونية للانتخابات، والخلاص من مجلسي النواب والدولة”.

وبيّن أن القضية في ما إذا تم اتخاذ قرار من قبل الاطراف الدولية في إنتاج تغيير ما وتبحث له عن رأس لادارته، معتبرًا أن المنفي لا يتحرك إلا بالتنسيق مع أطراف أخرى وإمكانية تجميع مجلسي النواب والدولة والتوافق على قاعدة دستورية صعب وغير مطروح.

فنوش أكمل: “عندما شعر الكبير أن هناك توافقًا ما بين مجلس الدولة والنواب في بوزنيقة الأخير دعم بملايين حكومة الدبيبة والمليشيات وصرح بها باشاآغا، الحديث عن المصالحة في غير محله وأشعر أن هناك متاجرة بها لأن تنفيذ المصالحة علينا أن نعرف على ماذا نتصالح لأني لا ارى مفهوم عن شيء اسمه وطن ومصير وشعب وغيرها نريد ان نتصالح حولها ومفهوم المصالحة هنا خلق سلطة بديلة، وهي أكبر من ذلك بكثير وبحكم توهان المصطلحات التي نتصالح عنها والتي بسببها أصبحنا غائبين، وهي وطن وسيادة وحق تقرير المصير لم تعد المطروحة الآن”.

ولفت إلى أن المطروح كيف يتم تقاسم السلطة الآن والليبيين ليسوا بشعب بل كتلة بشرية تقطن أرض ما وتنتظر أن يوزع عليها من أجل ألا تموت ولا يشكلون إرادة عامة قادرة أن تفرض نفسها على الأطراف التي تدعي التمثيل لها وتتحكم في مصيرها.

وتابع “الآن الدبيبه يعطى حق النطق بشيء اسمه ليبيا بالرغم من عدم وجود الدولة الليبية اطلاقاً، لكن بحاجة ان نتعامل مع رأس ما يدعي انه ليبيا وإن سقط ليس هناك راس ما يتعاملون معه، الدبيبه جالس لأمد مفتوح ولا يوجد مرجعية قانونية لإزالته ومن يزيله هي قوة خارجية”.

وشدد على أن استمرار الشعب الليبي في انتظار مصيره من الأطراف الذين هم في عجز ولا يملكون إرادتهم فسيبقى الشعب يدور في دائرة مغلقة ولن يتغير شيء، بالتالي يجب إنتاج المغير، وأن تتحول الكتلة البشرية في طبرق وفزان وغيرها لمالكة للإرادة، بحيث لا تنتظر مصيرها من أجسام خارجية وغيرها.

