جوبا 12 يناير 2023 (وال) – أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن مقتل ثلاثة عمال إغاثة و11 مدنيا في يناير في هجمات شنها مسلحون في جنوب السودان. وقال “بيتر فان دير أويريرت” رئيس بعثة “أوتشا” إنه “في الأيام الأولى من العام، دفع ثلاثة عمال إغاثة من جنوب السودان كانوا يساعدون الآخرين أغلى […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة : مقتل ثلاثة عمال إغاثة و11 مدنيا على يد مسلحين في جنوب السودان أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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