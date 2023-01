بعد توقف اجتماعاتها مؤخرا .. لقاء مرتقب لـ”5+5″ في سرت

أكد عضو اللجنة العسكرية 5+5 مختار النقاصة لليبيا الأحرار عزم عقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل بمدينة سرت بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

النقاصة أوضح في تصريح خاص الخميس أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع على مدار يومين في الخامس والسادس عشر من الشهر الجاري دون أن تفاصيل عن أجندة الاجتماع وبنوده.

وكانت اللجنة قد اجتمعت في أكتوبر من العام الماضي في سرت اتفقت فيها على تشكيل لجنة فرعية لرسم خرائط الجماعات المسلحة وترحيل المرتزقة وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

كما عقدت لجنة 5+5 اجتماعات في القاهرة وتونس وتوليدو الإسبانية خلال أشهر مايو ويوليو وأغسطس على التوالي من العام الماضي، نوقش خلالها خيارات التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وفقا للاتفاق الموقع في جنيف.

المصدر: ليبيا الأحرار

