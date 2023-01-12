بعد فترة توقف.. عودة العمل بمطار بلدية الزنتان في ليبيا

أعلن المجلس البلدي الزنتان مساء أمس الأربعاء، الموافقة على عودة مطار الزنتان للعمل، واستقبال الرحلات الجوية، وذلك بعد توقفه لفترة طويلة.

وبحسب بيان على صفحة البلدية على “فيس بوك”، قدمت البلدية الشكر إلى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الغربية الذي تولى إعادة تجهيزه، مع الشركة المنفذة التي أنجزت العمل في وقت صعب ووجيز حسب المواصفات المطلوبة.

وفي يناير 2022، اجتمع مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية العميد ونيس الشكري، بمدير أمن منفذ مطار الزنتان الدولي.

وتناول الاجتماع مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بالمنفذ، كما استمع مدير الإدارة إلى آخر الاستعدادات بشأن استئناف الرحلات بالمطار.

وفي 2019 أقرت مصلحة المطارات خطة عمل بين الشركات المنفذة ومكتب المهابط والمنشآت وإدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة بشأن إعداد تقارير المتابعة من المهندسين المشرفين، حسب سرعة تنفيذ مشروع مطار الزنتان غرب البلاد.

وفي ديسمبر 2020، قامت اللجنة المشتركة المكلفة من مصلحتي المطارات والطيران المدني والمركز الوطني للأرصاد الجوية، بزيارة ميدانية إلى مطار الزنتان غرب البلاد.