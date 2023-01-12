باتيلي يحذر من تقسيم ليبيا.. واشتباك في مؤتمر المصالحة

الوطن| رصد

جدد المعبوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، التأكيد على دعم الأمم المتحدة مبادرة المصالحة الوطنية، معتبرا أنها خطوة جيدة نحو تأسيس ليبيا.

وقال باتيلي، في كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المصالحة الوطنية إن ليبيا ليست أول بلد يعاني أزمة من هذا النوع فأغلب بلدان العالم مرة بأزمات مشابهة.

وأضاف باتيلي أنه “حان الوقت لإدراك الحلول لهذه الأزمة وكل طوائف الشعب يجب أن تشارك في حل الأزمة وكل واحد منكم يجب أن يفكر في الإرث الذي سيتركه لأولاده”.

وتابع: “إذا لم يتم التوصل لحل في القريب العاجل ستقسم ليبيا للأسف.. وليس عمل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أن يقوموا بالحل في ليبيا بل يجب أن يقود الليبيون الحل”.

وقال باتيلي: “منذ أتيت وأنا أتجول في كافة المدن الليبية واستمع لكل الآراء من كافة الأطراف، وإذا استمر الانقسام فيستمر البلد في الانحدار، استغلوا الفرصة لأن تصبح ليبيا دولة عظيمة من جديد”.

ونوه باتيلي إلى أن ليبيا ليست موحدة، ولن تكتمل المصالحة الا إذا كانت هناك حكومة موحدة ونظام اقتصادي واجتماعي وسياسي موحد.

وأشاد المبعوث الأممي بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، مشيرا إلى أنه سيحضر بعد يومين اجتماعها في سرت من أجل إكمال الخطوات التي بدأتها، سعيا لتوحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وشهدت الجلسة الختامية لمؤتمر المصالحة الوطنية مشادة كلامية وتشابكا بالأيدي بين الحضور بسبب الخلاف على النشيد الوطني.

وقال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في المؤتمر، إن النشيد والعلم لا عَلاقة لهما بالمصالحة.