ضبط ليبي بحوزته حبوب هلوسة وكوكايين وحشيش في غريان

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فرع غريان، من ضبط مواطن بحوزته أكثر من 600 قرص حبوب هلوسة وكميات من الكوكايين والحشيش.

وأوضح جهاز مكافحة المخدرات، في بيان عبر حسابه على فيسبوك، أن “أعضاء فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غريان، تمكنوا من ضبط شخص ليبي الجنسية بعد وضع كمين محكم وبحوزته عدد 615 قرص يشتبه في كونها حبوب هلوسة «روج ، ابتريل، اكس تي سي، ترامادول».

وتابع البيان، أنه تم أيضًا العثور على “1.5 مما يعرف بالبلحة -يشتبه في كونها مخدر كوكايين- و2 قرصة -يشتبه في كونها مخدر الحشيش-“.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأحيل المتهم إلى نيابة المخدرات في غريان.