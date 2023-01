البكوش: المنفي يحاول حماية نفسه من الصفقة التي تتضمن إجراء انتخابات مقابل حصول عقيلة على الرئاسي

ليبيا – أكد المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن التقرير العام الذي يصدره الأمين العام العام للأمم المتحدة يلقي نظرة عامة على عدد من القضايا التي تهم الأمم المتحدة، وعلى هذا الأساس التقرير لن يكون فيه الكثير من التفاصيل التي تخص الوضع الراهن الآن؛ لأنه يكتب عادة قبل أسابيع من الجلسة في مجلس الأمن.

البكوش قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إنه يجب عدم القلق كثيرًا إن تقرير الأمين العام ليس بنفس الدقة والنظرة الآنية للحوادث في ليبيا، ومن الواضح أن المجتمع الدولي والدول الغربية الأكثر فاعلية في ليبيا ومبعوث الأمم المتحدة في ليبيا وصلوا لنقطة اعترفا فيها أن المشكلة تكمن في المجلسين، وأن عليهم الخروج بإطار دستوري وقانوني للانتخابات بسرعة ويجب على الجميع البحث عن آليات أخرى، وهو ما دفع عقيله صالح وخالد المشري للذهاب للقاهرة في محاولة لترميم الأمور.

واعتقد أنه من المهم وضع النقاط على الحروف، منوهًا إلى أن البيان الذي صدر عن المشري وعقيله وصفته وكالة نوفا الإيطالية أنهما اتفقا على اتفاق دون موعد للبت في قاعدة دستورية في موعد لم يحدد بعد.

وتابع: “المقابلة مع المشري قال: الآن خفضنا الـ 196 مادة التي وافق عليها مجلس الدولة لـ 67 مادة، من الذي وافق؟ داروها في القاهرة إذًا أين اللجنتان؟ وأن هناك نقطتين لعلنا ننهيهما في الغد، وعند السؤال عن النقطتين ما هما هرب ولم يجب، ما اتفق عليه أو ما يراد الاتفاق عليه أزعم أنه 3 أشياء، الخروج بقاعدة دستورية للقيام بهم إسكات المجتمع الدولي وباتيلي، القاعدة الدستورية لا تفضي لانتخابات وتسمح بإنشاء سلطة تنفيذية جديدة وهذا ما اتفق عليه المشري وعقيلة”.

البكوش استطرد: “الاستفتاء ليس سهل مجرد صيغة سؤال الاستفتاء يأخذ وقت وتشاور بين مختلف الأطراف وأن كنت تريد استفتاء لما لا نقوم به على الدستور وننتهي، يجب أن نركز على الأكذوبة التي يسوق لها المشري، هل في العالم وثيقة دستورية تعرض على مجلس الدولة ولا يدري أعضاؤه ما بها؟ عقيلة والمصريون لن يفرطوا في رئاسة مجلس النواب دون ضمان الرئاسة، وبما أن الناس تنادي بالتزامن قال سندير الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ومعها انتخابات مجلس شيوخ وليس التزامن بانتخابات برلمانية والتي ستطيح بعقيلة صالح”.

وشدد على ضرورة التعلم من الدروس السابقة والقوانين احادية الجانب التي أصدرها عقيلة وما يتداول أن النسخة الأخيرة التي توافق عليها مجلس الدولة أو الجديدة التي قال المشري أنهم اتفقوا عليها فيها 67 مادة، كلها عبارة عن آليات بنقاط يستطيع من خلالها مجلسي النواب والدولة ايقاف العملية الانتخابية.

وأضاف: “كما حدث في انتخابات 24 من ديسمبر عن طريق مفوضية سنقول متى الانتخابات وفتح الترشح وإغلاقه وقوائم نهائية وطعون وكل نقطة نسكر لك العملية، وهنا نقول إنه يجب أن تكون هناك خارطة طريق انتخابية لا يمكن التراجع عنها وأن تعطى الصلاحيات كلها للمفوضية، بحيث لا يتم الرجوع لمجلس نواب ولا دولة بعد أن توضع الآليات في مكانها وعندما تجرى الانتخابات نستطيع أن نتكلم بشيء آخر.

وعلق على لقاء خليفة حفتر ومحمد المنفي معتبرًا أن الأخير يحاول مع باقي زملائه في مجلس الدولة حماية أنفسهم من الصفقة التي تكون انتخابات مقابل أن يكون عقيلة رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى، لذلك حاولوا بما يسمى “سخفًا” مبادرة للجلوس وتقسيمها، بالتالي مبادرة المجلس الرئاسي والمنفى الآن هي البحث عن صفقة مع حفتر ليوازي بين المشري وعقيلة.

وأفاد في ختام حديثه ضرورة إجراء الانتخابات بإشراف دولي ولا يقصد هنا المراقبة أو الاعتماد بالإشراف كالذي طالب به قرار مجلس الأمن بخصوص سوريا، بل الإشراف الدولي الذي سيكون ضامنًا للجميع.

