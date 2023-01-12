طرابلس 12 يناير 2023 ( وال )- نشر المركز الوطني للارصاد الجوية الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الخميس . ويبقى الطقس بارد نسبيا حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14-19) ولا تتجاوز (12) على مرتفعات الجبل الأخضر, وتنخفض آخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية إلى أقل من (04) […]

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