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الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الخميس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 12 يناير 2023 ( وال )- نشر المركز الوطني للارصاد الجوية الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الخميس . ويبقى الطقس بارد نسبيا حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14-19) ولا تتجاوز (12) على مرتفعات الجبل الأخضر, وتنخفض آخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية إلى أقل من (04) […]

ظهرت المقالة الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الخميس أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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وكالة الانباء الليبية وال

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