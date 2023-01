بسبب منخفض جوي.. أمطار رعدية على مدار يومين واستقرار جوي الأسبوع المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الرعدية بعض الأحيان على المناطق الشرقية وسقوط أخرى خفيفة على مناطق الغرب يومي الخميس والجمعة.

المركز وعلى لسان ناطقه “محي الدين رمضان” للأحرار أرجع سبب هطول الأمطار إلى استمرار المنخفض الجوي على الشرق ووجود مرتفع جوي غربا يتسبب في تغذية بعض السحب.

وأشار رمضان إلى بداية الاستقرار الجوي يوم الأحد على مناطق الغرب مع بقاء درجات الحرارة منخفضة في الليل والصباح الباكر وتقترب من الصفر على المرتفعات والمناطق الصحراوية مع قلّة الاضطراب للبحر على كافة الساحل الليبي.

المصدر: ليبيا الأحرار

