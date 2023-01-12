مجلس الدولة: لا يوجد أي دور لوزارة الخارجية بشأن إقرار القاعدة الدستورية الليبية

أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري بيانا مساء أمس الأربعاء رد فيه على ما ورد في الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة بشأن دور مزعوم لوزارة الخارجية في جهود إقرار القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، أكدت في بيان لها خلال لقاء عدد من أعضاء مجلس النواب. “على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أسس ديمقراطية وقانونية”.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إنه “لا يوجد أي دور لوزارة الخارجية بشأن إقرار القاعدة الدستورية لا من قريب ولا من بعيد”.

وأمس عقد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، رفقة النائب الثاني لرئيس المجلس، عمر بوشاح، ومقرر المجلس، بلقاسم دبرز، اجتماعا مع رؤساء اللجان بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إنه تم خلال الاجتماع استعراض الوثيقة الدستورية التي تم التوافق المبدئي عليها بين رئيسي مجلسي النواب والدولة.

كما تم الاتفاق على عقد جلسة تشاورية للمجلس مطلع الأسبوع القادم لدراسة هذه الوثيقة، على أن يتم عرضها للتصويت في جلسة عامة بعد ذلك.

وتناول الاجتماع الوضع القانوني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وتم الاتفاق على عرض إصلاح وضع هذه المؤسسات في الجلسة القادمة للمجلس.