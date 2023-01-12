المقري لـ «بوابة إفريقيا»: القاعدة الدستورية مشروع إخواني وعلى النواب رفضه

وصف الدبلوماسي ومدير الإعلام الليبي الخارجي سابقا عبدالله المقري، مشروع القاعدة الدستورية المقدم من مجلس الدولة بـ “المشروع الإخواني”.

وقال المقري في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “مشروع القاعدة الدستورية المقدم من مجلس الدولة هو دستور إخواني بالنص الواضح، ويعيد ليبيا إلى عصر الجهالة، ومناقشته في مجلس النواب كارثة سياسية”، داعيا مجلس النواب إلى رفض توزيع المشروع.

وأضاف المقري قائلا، إن “السلطة للشعب وهو من يحدد مصلحته في سن القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة ضمن دولة مدنية وتشريع مدني يحفظ حرية الليبيين وحقوقهم في وطن يصبح فيه القضاء حر ومستقل، فيما يحكم به القاضي في قضائه وتراعي فيه حقوق الإنسان وحق حرية المرأة باعتبارها جزء من المجتمع”.

وأوضح المقري، أن مشروع القاعدة الدستورية المذكور لم يكتف بوضع قانون للانتخابات الرئاسية بل ذهب إلى الخوض في تفاصيل الدساتير الدائمة بدلا من اقتصاره على قواعد الانتخابات، وتنظيم عمل السلطة السياسية.