بلها: لن يتحقق للمجلس الرئاسي ما أراد.. والشعب الليبي غير مؤثر للخروج ورفض اللعبة المملة المتكررة

ليبيا – رأى رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها أن الخلاف على القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة سيستمر؛ لأن هذه هي اللعبة لعبة إدارة الخلاف بينهما شبه متفق عليها ويتخالف الرئيسان، وبعدها يجتمعون مرة أخرى وينقضون ما وصلوا إليه، وبعدها يجتمعون، وهذا المشهد تكرر عدة مرات وسيستمر حتى تنزع منهم الصلاحية بتحويل القاعدة الدستورية بالكامل للاستفتاء الشعبي وليس جزءًا منها.

بلها قال خلال تصريح لقناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إنه يجب إحالة هذه الأمور للشعب، وهو الفيصل في هذه القرارات، مؤكدًا أنه لا يمكن للنقاط أن تنتقى وتحجب قاعدة دستورية بالكامل.

وتابع: “كان في عدة طرق منها اللجوء للقضاء وتسليم السلطة له أو يقوم الرئاسي بتجميد المجلسين، ولكنه أعلن أنه غير قادر من ناحية صلاحياته إلا إذا حصل على تفويض شعبي من كل المدن، هكذا استمعنا منهم مباشرة، بالإضافة أن هناك ضغطًا دوليًا لاستمرار اللعبة، هذا العبث خلفه ضغط دولي بحسب ما تأكد لنا من مصادر في الرئاسي”.

واستبعد أن يتحقق للمجلس الرئاسي ما أراد، معتبرًا أن الشعب الليبي غير مؤثر للخروج والتحرك، لكن سيكون يومًا تاريخيًا في حال خرج بالكامل لرفض اللعبة المملة المتكررة.

