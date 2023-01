قضية “البنزين المغشوش” تعود إلى الواجهة وحبس 3 مسؤولين على ذمة التحقيق

أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤول إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة إساءة استخدام أموال الدولة.

المكتب وفي منشور عبر صفحته الخميس قال إن المتهم ضالع في إبرام عقود توريد لا تكفل صيانة المصلحة العامة، وتسلمه كميات من الوقود “البنزين المغشوش” لا تتآلف مع المواصفات القياسية مسببا الضرر لممتلكات المواطنين.

وفي مايو من العام الماضي تعرضت سيارات عدد من المواطنين في طرابلس وبنغازي وسبها، لأعطال فنية بعد التزود بالبنزين من محطات الوقود، دون معرفة الأسباب حينها، قبل أن يعلن النائب العام في الـ 5 من مايو 2022 للأحرار فتح تحقيق بشأن “البنزين” مع الشركات المختصة

المصدر: مكتب النائب العام

