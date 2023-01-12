رئيسة الوزراء الإيطالية تستعد لزيارة ليبيا لبحث ملف الهجرة

تعتزم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة ليبيا نهاية الشهر الجاري، وذلك لتسريع العمل بشأن ملف المهاجرين وفقاً لما نشره موقع “ديكود 39” الإيطالي اليوم الخميس.

وقال الموقع الإيطالي إن “الهدف في عقد إيطاليا اتفاقيات مع دول مغادرة المهاجرين تمثل للحد من وصول المهاجرين”.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني غداً إلى تركيا ثم تونس وليبيا، فيما يصل وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي إلى أنقرة يوم الاثنين.

والتقت ميلوني، أمس الأربعاء، في قصر كيجي مقر الحكومة النائبين أنطونيو تاجاني وماتيو سالفيني ووزير الداخلية ماتيو بينتيدوسي ووكيل رئيس الوزراء ألفريدو مانتوفانو ورؤساء المخابرات لتقييم الوضع.

وفي 30 ديسمبر، عُقدت قمة في قصر الرئاسي الإيطالي كيجي شاركت فيها ميلوني عدد من الوزراء الإيطاليين لمناقشة الاستراتيجية بخصوص الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط.

كما عقدت قمة أخرى اليوم في مقر الحكومة بحضور رئيسة الوزراء ووزير الداخلية ورؤساء المخابرات ونائبي رئيس الوزراء سالفيني وتاجاني.

وأشار الموقع أن رئيسة وزراء إيطاليا قد تتوجه أيضا إلى الجزائر.