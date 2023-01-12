شؤون الإصحاح البيئي طبرق تنشر أعداد المواشي المذبوحة والمعدومة خلال 2022

أخبارليبيا24- خاص

كشفت إدارة شؤون الإصحاح البيئي في طبرق أن السلخانة العامة التابعة للبلدية ذبحت خلال عام 2022 عدد 25.781 من المواشي.

وأوضحت الإدارة في تقريرها لعام 2022 أن المواشي المذبوحة مابين أغنام وماعز وأبقار وإبل، مؤكدة أن التقرير يشمل كذلك المواشي التي تم إعدامها بسبب الأمراض.

وأضافت إدارة شؤون الإصحاح البيئي، أنه خلال العام الماضي تم ذبح عدد 18.043 من الأغنام الوطنية، والماعز عدد 6682.

وأشار الإدارة إلى أنه تم ذبح عدد 697 أبقار وطني، ومستورد عدد 216، لافتة إلى أن أعداد الإبل بلغت 143 رأس.

وأفادت إدارة شؤون الإصحاح البيئي أن السلخانة بإعدام عدد 131 بسبب الأمراض مابين أغنام وماعز وأبقار وإبل.

وذكرت أن الأمراض التي كانت سببًا في الإعدامات هي تسمم صديدي حمي، هزال مرضي، حويصلات ديدان شريطية، كسور وكدمات.

وأوضحت الإدارة أنه تم إعدام عدد (2364) مابين كبد وقلب ورئة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وفي ذات السياق، حذر عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية المواطنين بعدم شراء أي لحوم غير مختومة من الطبيب البيطري المكلف في السلخانة العامة وغير مذبوحة بإشراف صحي.

وأوضح بوالخطابية، أن البلدية غير مسؤولة عن هذه اللحوم وماتسببه من أمراض، مؤكدًا أن الأرقام الكبيرة للمواشي المعدومة بسبب الكثير من الأمراض لو تسربت هذه اللحوم للمواطنين من خلال السلخانات غير المعتمدة.