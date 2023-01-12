بعد عدة اجتماعات.. أهرام أون لاين: القاهرة محور ممهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية

سلط تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” المصري الناطق بالإنجليزية الضوء على القاهرة بوصفها محورًا ممهدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والشريعية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد، أكد أن التحركات الرامية إلى تمهيد الطريق للانتخابات المقبلة بدأت في القاهرة بعقد اجتماعات بين الجهات المؤثرة في إطار حملة جديدة لتطوير خارطة الطريق الانتخابية.

ووفقًا لمصادر نيابية، سيتم استئناف حوار رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح والدولة الاستشاري خالد المشري خلال الأيام المقبلة لحل خلافات حول أهلية العسكر ومزدوجي الجنسية للترشح إلى المناصب.

وبين التقرير أن هذه التحركات المشجعة للمضي نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والشريعية ورأب الصدع الذي مزق البلاد لا تنفي وجود مطبات هائلة ومزالق محتملة أحدها مرتبط بالعلاقة المتوترة بين المستشار صالح والمشري، فهما لا يجتمعان في كثير من الأحيان للتعاون فقط بل للتصادم مرة أخرى.

وأضاف التقرير: إن الرجلين يفتقران لتبادل الثقة ومختلفان حول عديد القضايا السياسية ومن بينها المرشحين المحتملين للمناصب السيادية، وليس أحكام الأساس الدستوري الانتخابي، ما يتطلب طرفًا ثالثًا من ليبيا أو من الخارج لجمعهما معًا لاستئناف العمل على وضع اللمسات الأخيرة لهذا الأساس.

وبحسب التقرير، يدعم المستشار صالح حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمناصب وهو ما لا يقبل به المشري، رغم احتمالية قبول كلاهما طرح الأمر للاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي، مشيرًا لما قاله ناجي مختار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري عن استبعاد 40 مرشحًا انتخابيًا محتملًا بسبب عدم منح هذا الحق.

وأوضح التقرير أن المشري لم يطرح أهلية العسكريين للترشح إلى منصب الرئاسة باستثناء ما يتعلق بمدة استقالة العسكري من وظيفته قبل الدخول للسباق الانتخابي، وهو الأمد الزمني القابل للتفاهم على تقليصه من سنة إلى 6 أو 3 أشهر، مؤكدًا بقاء قضية أخرى للسجال والجدال بين رئيسي المجلسين.

وأضاف التقرير: إن هذه القضية تتمثل في الحكومة التي ستقود البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ناقلًا عن مصدر ليبي معني بالتطورات السياسية الحالية قوله: “إن إنهاء عمل حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة ما زال من دون حل، فالقوى العالمية ترى في تشكيل حكومة جديدة تمديدًا زمنيًا سابقًا للانتخابات”.

وبحسب المصدر، ركز المبعوث الأممي عبد الله باتيلي على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من دون أن يتخذ قراره بشأن مسألة الحكومة الجديدة التي ستثير على الأقل الجدل وتخلق توترات جديدة، فضلًا عن الرغبة في عدم الإجراء في ظروف متقلبة بسبب هذه الحكومة.

ونقل التقرير عن مصادر في القاهرة تأكيدها توصل المنفي والمشير حفتر إلى تفاهم جديد حول خطة بديلة في حال فشل خطة صالح والمشري، مبينًا أن ملامحها تتمثل بإعلان حالة الطوارئ والحفاظ على الأمن بمساعدة قوة دولية وتشكيل سلطة انتخابية جديدة. على أن تساعد القيادة العامة في العملية الانتقالية.

وبينت المصادر، فإن ترتيب لقاء جامع للـ4 لا يلغي حقيقة تعذر مشاركة المستشار صالح والمشري فيه في حال عدم إدراجها بأي خطة، في وقت حذر فيه التقرير من الذهاب لأي تخطيط من دون وجود حكومة تصريف الأعمال، فالعمل بمعزل عنها يعني فرض قوة قاهرة وليس بناء عملية سياسية مفضية لانتخابات واستقرار.

وقال مصدر مقرب من المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي: “ملتقى المصالحة الوطنية الشاملة قد لا يقترب من تحقيق أهدافه في هذه المرحلة إذ سينعقد لأغراض سياسية وعلاقات عامة، فالإرادة السياسية للمصالحة لم تنضج بعد من جميع الأطراف”.

وتابع المصدر قائلًا: “لكن من المهم أن يؤسس المؤتمر الأرضية السياسية كخطوة أولى على الطريق الطويل نحو المصالحة ويمثل اتفاق صالح والمشري على الاستبعاد الضمني لسيف الإسلام القذافي تناقضًا هنا، نظرًا لوجود وفد من 20 عضوًا يمثلونه في الملتقى”.

واختتم المصدر بالقول: “هذه كلها لعبة الإخوان لضمان عدم ترشح سيف الإسلام القذافي والمشير حفتر، فالأخير صدر بحقه حكم من محكمة في مصراتة، وتم إبلاغ مفوضية الانتخابات حول ذلك، وفي جميع الأحوال علينا أن نرى كيف يقف الوضع بمجرد الانتهاء من الأساس الدستوري للانتخابات”.