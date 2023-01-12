«ديكود 39»: وزير الخارجية الإيطالي سيتوجه إلى ليبيا بعد أن يزور تركيا

قرر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، التوجه غداً إلى تركيا ثم تونس وليبيا، في الوقت الذي تضع فيه رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني بحلول نهاية الشهر ميلوني على أجندتها، أيضًا رحلة إلى ليبيا حيث تعد أحد ملفات الحكومة الإيطالية ذات الأولوية.

والتقت ميلوني، أمس، في قصر كيجي مقر الحكومة النائبين أنطونيو تاجاني وماتيو سالفيني ووزير الداخلية ماتيو بينتيدوسي ووكيل رئيس الوزراء ألفريدو مانتوفانو ورؤساء المخابرات لتقييم الوضع وبحث تسريع العمل بشأن ملف المهاجرين، خلال الأسابيع المقبلة، وتمثل الهدف في عقد اتفاقيات مع دول مغادرة المهاجرين للحد من وصول المهاجرين، وفقاً لما ذكره موقع «ديكود 39» الإيطالي.

وفي 30 ديسمبر، عُقدت قمة في قصر كيجي شاركت فيها ميلوني ووكيل الوزارة مانتوفانو و تاجاني وبيانتيدوسي وكروسيتو لمناقشة الاستراتيجية بخصوص الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط، كما عقدت قمة أخرى اليوم في مقر الحكومة بحضور رئيسة الوزراء ووزير الداخلية ورؤساء المخابرات ونائبي رئيس الوزراء سالفيني وتاجاني. كما من المتوقع توجه ميلوني إلى الجزائر.

كان وزير الخارجية أجرى محادثة مع وزير خارجية تونس حول مغادرة المهاجرين، حيث طلب تأكيدات من الحكومة التونسية بشأن المزيد من الضوابط ولاحترام اتفاقيات إعادة التونسيين الذين وصلوا بشكل غير قانوني، ويتمثل الهدف في الحد من عمليات المغادرة ولكن كما تؤكد رئيسة الوزراء ضرورة العمل مباشرة على جبهة جنوب البحر المتوسط، فيما يسمى بخطة ماتي.

وكانت ميلوني قالت خلال خطاب تنصيبها في مجلس النواب في نهاية أكتوبر: “أعتقد أن إيطاليا يجب أن تروج لخطة ماتي لأفريقيا وهي نموذج فاضل للتعاون والنمو بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية”، وفي 9 و10 فبراير المقبلين من المقرر أن تشارك ميلوني في مجلس الاتحاد الأوروبي المخصص على وجه التحديد لمسألة الهجرة.