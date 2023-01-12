السفارة الأمريكية تهنئ أمازيغ ليبيا بالسنة الجديدة

هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا اليوم الخميس الأمازيغ في البلاد بالسنة الأمازيغية الجديدة.

وقالت السفارة الأمريكية في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” باللغتين العربية الأمازيغية “سنة جديدة سعيدة للأمازيغ في ليبيا وحول العالم”.

من جانبها أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش أن الأمازيغية جزء أساسي من هوية الشعب الليبي، ومكون رئيسي من مكونات حضارة ليبيا.

وقالت المنقوش في تغريدة لها بموقع “تويتر” “بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة يسرني أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أمازيغ ليبيا” وأضافت “هذه المناسبة تذكرنا بأصالة وعراقة موروثنا الثقافي الجميل، مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء أمتنا الليبية”.