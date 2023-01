عمران: مايجري بين صالح والمشري مصادرة لحق الليبيين في تقرير مصيرهم وإقرار الدستور الذي سيحكمهم

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن مخرجات لقاء رئيسي مجلسي الدولة والنواب في مصر، وما اعتبراه نقاطًا خلافية جاءت دون احترام لنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

عمران وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الأربعاء أشارت إلى أن الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري أكدا على ولاية الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وحق الليبيين في الاستفتاء عليه لقبوله أو رفضه.

واعتبرت عمران ما يجري بين خالد المشري وعقيلة صالح مصادرة لحق الليبيين في تقرير مصيرهم وإقرار الدستور الذي سيحكمهم، خدمة لأشخاص ومصالح ضيقة ورغبة في الاستمرار في السلطة، على حد قولها.

