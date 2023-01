نقلت إذاعة مونتي كارلو الدولية عن إذاعة “Europe 1” الفرنسية قولها إن المشتبه به في حادثة طعن محطة قطار باريس “جزائري الجنسية” ويبلغ من العمر 31 عاما وفقًا لأقواله للشرطة الفرنسية.

وأضافت الإذاعة الدولية أن المتورط ” محمد أمين” لم تعثر الأجهزة الشرطية عن أي أوراق ثبوتية معه، مشيرة إلى أن التحقيقات لاتزال جارية مع بعض الشهود والضحايا للتأكد.

المشتبه به ” ليبي الجنسية”

من جهتها قالت قناة “بي إم تي في” الفرنسية إن مواطنا ليبيًّا وراء عملية الطعن في محطة القطار شمالي باريس.

وأشارت القناة إلى أن المواطن أصيب بنيران الشرطة الفرنسية عقب قيامه بالعملية ودخوله إلى المستشفى في حالة خطرة.

كما أشارت القناة إلى أن المواطن الذي يبلغ من العمر 23 عاما وهو يعيش في فرنسا منذ 3 سنوات لم يتبين بعد ما إن كان ينتمي إلى جماعة إرهابية أم لا.

وكانت محطة شمال العاصمة الفرنسية باريس قد شهدت الأربعاء حادثة طعن لـ 6 أشخاص بسكين إلى جانب رجل أمن من قبل مواطن مجهول لم تثبت هويته بعد.

المصدر: قناتي “إم تي في الفرنسية + EUROPE 1”

The post تضارب فرنسي حول هوية مرتكب حادثة الطعن في “محطة قطار باريس” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار