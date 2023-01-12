وزير اقتصاد الوحدة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للإنماء الزراعي الاستثمار في ليبيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة محمد الحويج، مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد المزروعي، فرص الاستثمار في القطاع الزراعي الليبي.

جاء ذلك في اجتماع بديوان الوزارة، اليوم الخميس، بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عزالدين مصدق.

وحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة على صفحته بموقع “فيس بوك”، أكد الطرفان أهمية هذه المشاريع؛ لدورها في التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي.

وتطرق اللقاء إلى الخارطة الاستثمارية التي تنفذها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، التي تروج الفرص في ليبيا أمام المستثمر المحلي والأجنبي، خصوصا أن القانون رقم 9 لسنة 2010 يشجع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة مشروعات ضمن إطار سياسات الدولة؛ ما يساعد في زيادة تنوع مصادر الدخل.