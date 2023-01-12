رصد 1085 رحلة مشبوهة نحو ليبيا خلال ديسمبر

الوطن|رصد

كشفت وكالة نوفا الإيطالية عن توجه 1085 رحلة مشبوهة نحو ليبيا خلال ديسمبر من العام 2022، راقبت عملية إيني الأوروبية 21 رحلة منها تنفيذا لصلاحياتها في مراقبة حظر التسليح على ليبيا.

وأفادت الوكالة أن إيريني استمرت في مراقبة 25 مطارا ومدرجا، و16 ميناء ومحطة نفطية، كما حققت مع 348 سفينة تجارية من أصل 8146 لاسلكيا، فيما أجرت زيارات ميدانية على متن 12 سفينة.

وأشارت “نوفا” إلى أن عملية إيريني قدمت حتى الآن 41 تقريرا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، يتعلق معظمها بالانتهاكات أو الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في غرب وشرق البلاد.