بخمسة ملايين..مكافحة المخدرات بنغازي تضبط فلسطينيًا يتاجر بـ”الكوكايين”

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كشف فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، ضبط شخص فلسطيني الجنسية يتاجر بالمواد المخدرة نوع كوكايين.

وأوضح الفرع أنه بعد ورود معلومات مصدرية من أحد مصادرنا الموثوقة مفادها قيام شخص فلسطيني يتاجر بالكوكايين، أصدر مدير الفرع تعليماته لأعضاء التحريات بالفرع بالتحري وجمع المعلومات ومتابعة المعني وفتح محضر جمع استدلال.

وأشار فرع جهاز مكافحة المخدرات إلى أنه تم الاتفاق مع مصدرنا على شراء الكمية المعروضة من قبل المعني.

وذكر الفرع أن المصدر أكد المتهم يحوز كمية كبيرة من المواد المخدرة نوع كوكايين وكذلك مواد مخدره نوع حشيش تم عرض الأوراق على النيابة العامة بشأن ضبط المعني وتفتيش منزله لضبط المواد المخدرة المعروضة على المصدر.

ولفت الفرع إلى أنه تنفيذاً لتأشيرة النيابة العامة وبتفتيش منزله تم العثور على المواد المخدرة يشتبه أن تكون نوع كوكايين والتى تزن تقريباً (1.150) كيلو جرام.

وأفاد الفرع أنه تم ضبط مواد مخدرة يشتبه في كونها مواد مخدرة نوع حشيش تقدر حوالي (3) كيلو جرام، إضافة إلى العثور على متفجرات أثناء التفتيش.

وأوضح فرع جهاز مكافحة المخدرات أن القيمة المالية للمواد المخدرة نوع كوكايين تقدر حوالي (5000000) خمسة ملايين دينار.

وأشار الفرع إلى انه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.