كارنيغي: تذبذب في السياسية الخارجية لسعيد إزاء القضية الليبية

تحدث تقرير تحليلي نشرته موسسة “كارنيغي” للسلام الدولي الأميركية عن تذبذب السياسية الخارجية للرئيس التونسي قيس سعيد إزاء تطورات القضية الليبية.

التقرير، أوضح أن سعيد أنفق -رغم تحفظه على إقحام تونس في النزاعات الخارجية- الكثير من رأسماله السياسي على الصراع الليبي، سعيًا منه لجعل بلاده زعيمة إقليمية، إلا أن هذا لم يتم بشكل متواصل بل بطريقة متقطعة وغير متسقة.

وتابع التقرير: إن سعيد ركز في بداية رئاسته على ليبيا الشاغل الأكبر للسياسة الخارجية التونسية إلا أنه لم يحافظ على الاهتمام بالقضية الليبية رغم استمرار العنف في البلاد. مبينًا وجود تناقض في فحوى مباحثات قام بها الرئيس التونسي خلال الأعوام 2019 و2020 و2021.

وأضاف التقرير: إن المباحثات كانت مع نظيري سعيد التركي رجب طيب أردوغان وفيها تم التركيز على ليبيا، في وقت لم يتم فيه ذلك مع الفرنسي إيمانويل ماكرون.