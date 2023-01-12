الشركسي: المنقوش انتقلت من وزيرة للخارجية إلى ممثلة للعائلة

أكد أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، أن وزيرة خارجية الدبيبة، نجلاء المنقوش، انتقلت من وزيرة للخارجية إلى ممثلة للعائلة.

وقال الشركسي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “المنقوش تترك ما طُلب منها وتحاول القفز على ما لا يعنيها لتغطية الفشل الذريع في الخارجية”.

وأضاف “تضخم عدد موظفين الخارجية بالخارج وأصبح لذوي القربي بدلاً من الكفاءة والأهلية من أهل لقطاع، وتضاعفت ميزانيتها ومثلت دولتها باستخفاف، ولم يكن لها أي أثر سوى انتقالها من وزيرة خارجية لممثلة للعائلة”.