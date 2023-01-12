مجلس الدولة: خارجية الوحدة ليس لها أي دور في إقرار القاعدة الدستورية

أكد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة عدموجود دور لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات.

بيان مجلس الدولة جاء ردا على ما ورد في الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن وجود دور لوزارة الخارجية في جهود إقرار القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أكدت خلال اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس النواب على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية للتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أسس ديمقراطية وقانونية.