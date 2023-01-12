باتيلي يحذر من انقسام ليبيا ويؤكد دعم الأمم المتحدة مبادرة المصالحة الوطنية

العنوان – طرابلس

أكد المعبوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة تدعم مبادرة المصالحة الوطنية.

وأوضح باتيلي، أن المصالحة خطوة جيدة نحو تأسيس ليبيا، مؤكدًا أن ليبيا ليست البلد الأول الذي يعاني أزمة من هذا النوع.

وحذر المبعوث الأممي أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل ستقسم ليبيا للأسف، وليس للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي القيام بالحل.

وشدد باتيلي على ضرورة أن يقود الليبيون الحل حتى لايستمر البلد في الانحدار موضحًا أن المصالحة لن تكتمل إلا بحكومة موحدة ونظام اقتصادي واجتماعي وسياسي موحد.

وأضاف المبعوث الأممي أن المصالحة الوطنية مشروع مهم جدا نأمل أن يمضي قدما، لافتًا إلى أنه سيجتمع باللجنة العسكرية 5+5 خلال يومين في سرت.