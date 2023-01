الطويبي محذرةً: تركيا ستمتلك عددًا من الأراضي الليبية غير المحدودة برًا وبحرًا في حال تم اعتماد اتفاقية حكومة الدبيبة

ليبيا – قالت المُحامية ثريا الطويبي مُقدمة الطعن في اتفاقية رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مع تركيا إن ما صدر هو طعن في “قرار إداري” أقرته حكومة الدبيبة؛ لأن هذه الاتفاقيات تعتبر قرارات إدارية، ويتم هذا النوع من الطعون في محكمة الاستئناف.

الطويبي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” طالبت بوقف تنفيذ الاتفاقية إلى حين الفصل في الموضوع.

كما طالبت بشكل مُستعجل بإيقاف تنفيذ الاتفاقية لأن هناك خطرًا لا يمكن تداركه، وهو إحدى نصوص الاتفاقية الذي ينص على عدم تأثير مدة الاتفاقية على الأعمال المُنفذة في البلاد، إضافة إلى الأعمال الجارية.

وأضافت: “في حال تم اعتماد الاتفاقية ستمتلك تركيا عددًا من الأراضي الليبية غير المحدودة برًا وبحرًا وهذا يعد امتياز احتكار”.

وأشارت إلى أن المحكمة نظرت في الشق المُستعجل بعدم البدء في إقامة أعمال جارية داخل الأراضي الليبية إلى حين الفصل في الموضوع.

عمران أكدت إحالة الطعن إلى التحقيق، وهي مرحلة من المراحل التي يتم فيها النظر بشكل مفصل للدعوة.

