أكد السفيران التركي كنان يلماز والجزائري سليمان شنين دعم بلديهما للمجلس الرئاسي ومساعيه لتحقيق الاستقرار من خلال مشروع المصالحة الوطنية والوصول إلى الانتخابات.

جاء ذلك في لقاء جمع السفيرين برئيس المجلس محمد المنفي فور عودته من جمهورية ” مصر” بحثا خلاله آخر المستجدات السياسية والدور الذي يلعبه المجلس لتحقيق الاستقرار.

وكان المنفي قد التقى “خليفة حفتر” في القاهرة الاثنين الماضي دون أن ترشح أي نتائج عن اللقاء.

المصدر: المجلس الرئاسي

The post فور عودته من لقاء حفتر بالقاهرة.. المنفي يلتقي سفيري تركيا والجزائر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار