أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مدير مركز الرعاية الصحية وصحة المجتمع طبرق خالد فتح الله المريمي، اليوم الخميس، أنه تم تطعيم أكثر من 100 ألف طفل خلال عام 2022.

وأوضح المريمي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم التطعيمات الروتينية بلغ عددهم تحديدًا 106.5 ألف طفل خلال عام 2022.

وأضاف مدير المركز أن عدد الأطفال الذين تلقوا الجرعة الصفرية للمواليد بلغ 16.200 طفل، وجرعة شهرين 15.700 طفل.

وأفاد المريمي أن الأطفال الذين تلقوا جرعة 4 أشهر بلغ عددهم 15.300 طفل، وجرعة 6 أشهر 15.100 طفل.

وأوضح أن جرعة 9 أشهر تلقاها 14.900 طفل، وجرعة 12 شهر 14.800 طفل، وجرعة 18 شهر 14.500 طفل.

وأفاد مدير المركز أنهم قاموا بتطعيم عدد 180حاج وعدد 420 معتمر وعدد 17 رياضي مسافرين إلى دول أفريقية وتقديم11.000 جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا وتشمل الجرعتين الأولى والثانية والثالثة التعزيزية.

وأكد المريمي أنه تم تطعيم عدد 17.264 طالب مابين الصف الأول الابتدائي والسابع والتاسع بين ذكور وإناث، كما تم الكشف على عدد 5270 طالب متقدمين للجامعات.

ولفت إلى أن قسم الصحة المدرسية قام بالمرور على المؤسسات التعليمية في ديسمبر الماضي وإعطاء إرشادات أثناء انتشار الفيروس المخلوي التنفسي.