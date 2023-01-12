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عادل جمعة: كافة المشتريات الحكومية ستتم عبر المنصة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تابع عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الخطوات التنفيذية لتفعيل منصة المشتريات الحكومية.

وأشار حساب حكومة الدبيبة،  في بيان، إلى أن جمعة التقى اليوم الخميس، بمديري الشؤون الإدارية والمالية، وخصص الاجتماع لمناقشة لائحة المشتريات الحكومية ومنشور الإنفاق والإجراءات المتخذة من قبل الجهات بشأن الإعلان على منصة المشتريات الحكومية.

وأوضح البيان أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن كافة الخدمات العامة والمشتريات الحكومية ستتم عن طريق المنصة، ولن تكون هناك إجراءات تتم بطريقة التكليف المباشر والالتزام بالأسعار النمطية المعتمدة.

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صحيفة الساعة 24

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