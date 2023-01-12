القريو: حكم محكمة استئناف باريس لا يؤثر على الأموال الليبية المجمدة

أكد السيد لؤي القريو المستشار الاعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار في تصريحاً خاص لبوابة افريقياالإخبارية أن الحكم الصادر من محكمة استئناف باريس الخاص بمصرف ليبيا المركزي ومجموعة الخورافي الكويتية ، لا يخص المؤسسة الليبية للاستثمار ولا جهاتها التابعة وأن المؤسسة ليست طرفًا في هذا الموضوع وان هذا الحكم لايؤثر بأي شكل من الأشكال على الأموال الليبية المجمدة في الخارج ولا يؤثر كذلك على سير عمل المؤسسة وشركاتها التابعة في العالم

وتابع القريو تصريحه قائلاً: إنه وبعد صراع قضائي وقانوني دام لأكثر من تسع سنوات توجت جهود المؤسسة الليبية للاستثمار بأنتصار قضائي حيثُ قضت محكمة النقد الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 7-1-2022 ببطلان الحجوزات التنفيذية التي أوقعتها مجموعة الخورافي الكويتية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا وتم قطع الطريق أمام مجموعة الخورافي استخدام أموال المؤسسة وتنفيذ الحكم التنفيذي الصادر لصالحها ضد الدولة الليبية بقيمة تزيد عن مليار دولار امريكي حيثُ أيدت المحكمة الحجج والدفعات القانونية المقدمة من المؤسسة الليبية للاستثمار، على حسب قوله

في ذات السياق أشاد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بأداء الصندوق السيادي الليبي وأشار إلى إن هناك تعاون بين الديوان والمؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك خلال مشاركته بالمؤتمر الدولي الثالث للمصارف والتأمينات والاستثمار الذي يقام خلال الفترة من 10 – 12 – 1- 2023 بمعرض طرابلس الدولي.