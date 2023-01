المعداني: نتجهز لتسليم الدفعة الرابعة من صكوك تعويض أصحاب المنازل المتضررة جراء الحرب في سرت

ليبيا – قال عميد بلدية سرت مختار المعداني إنهم يتجهزون لتسليم الدفعة الرابعة من الصكوك الخاصة بتعويض أصحاب المنازل المتضررة جراء الحرب التي شهدتها المدينة.

المعداني وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أضاف: “سلمنا حتى الآن عدد 622 صكًا نقديًا من أصل 943 صكًا لتعويض أصحاب المنازل المتضررة”.

وأشار إلى افتتاح البلدية لجسر وادي الحنية اليوميين الماضيين بعد صيانته بإشراف مصلحة الجسور.

المعداني أكد أن الوقود والكهرباء والسيولة النقدية بالمصارف متوفرة ووضع البلدية جيد.

