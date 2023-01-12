وزيرة خارجية دبيبة: الأمازيغية مكون رئيسي من مكونات حضارتنا

تقدمت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، بالتهنئة إلى أمازيغ ليبيا، بمناسبة حلول السنة الأمازيغية، مؤكدة على عراقة وأصالة الموروثات الثقافية الليبية.

وقالت المنقوش في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “الأمازيغية جزء أساسي من هوية الشعب الليبي، بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أمازيغ ليبيا”.

وأضافت وزيرة الخارجية: “هذه المناسبة تذكرنا بأصالة وعراقة موروثنا الثقافي الجميل، وهذه المناسبة مصدر فخر لنا واعتزاز لكل أبناء الأمة الليبية، والأمازيغية مكون رئيسي من مكونات حضارتنا في ليبيا”.