المنفي يهنئ الشعب الليبي بحلول رأس السنة الأمازيغية

هنأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس الشعب الليبي عامة والأمازيغ بصفة خاصة بحلول رأس السنة الأمازيغية 2973.

وأعرب المنفي في بيان له عن تمنياته أن يعود هذا العام على الشعب الليبي أجمع بالخير والمحبة والسلام.

من جانبها أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش أن الأمازيغية جزء أساسي من هوية الشعب الليبي، ومكون رئيسي من مكونات حضارة ليبيا.

وقالت المنقوش في تغريدة لها بموقع “تويتر” “بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة يسرني أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أمازيغ ليبيا” وأضافت “هذه المناسبة تذكرنا بأصالة وعراقة موروثنا الثقافي الجميل، مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء أمتنا الليبية”.