النائب العام يحيل مدير فرع مصرف الجمهورية (الوحدة العربية) إلى غرفة الاتهام

العنوان – طرابلس

كشف مكتب النائب العام أن النيابة العامة أحالت مساعد مدير فرع مصرف الجمهورية – الوحدة العربية إلى غرفة الاتهام بعد الاستيلاء على عشرات الآلاف من الأموال.

وذكر المكتب أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي؛ مارس ولاية بحث ماديات واقعة الاستيلاء على عشرات الآلاف من الأموال المودعة في حسابات فرع مصرف الجمهورية – الوحدة العربية.

وأكد مكتب النائب العام أن وكيل النيابة استدل على صحة ارتكاب الواقعة؛ ثم أخذ في بحث نسبتها إلى مساعد مدير فرع المصرف ؛ فأنبأت إجراءات بحث الدلائل عن إثبات سوء سلوك المسؤول؛ بتعمّده تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب مصرفي آخر، فتَأتى له أمر سحبه والانتفاع به دون وجه حق.

وأوضح المكتب أن المحقق أمر بحبسه احتياطيـاً؛ ثم قرر رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم ؛ فأحال الدعوى على غرفة الاتهام.