مجلس الدولة يتفق على عقد جلسة تشاورية مطلع الأسبوع القادم لدراسة الوثيقة الدستورية

ليبيا – اجتمع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري رفقة النائب الثاني عمر بوشاح ومقرر المجلس بلقاسم دبرز اليوم الأربعاء، برؤساء اللجان، في مقر المجلس في العاصمة طرابلس.

المجتمعون استعرضوا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الوثيقة الدستورية التي تم التوافق المبدئي عليها بين رئيسي المجلسين، والاتفاق على عقد جلسة تشاورية للمجلس مطلع الأسبوع القادم لدراسة هذه الوثيقة، على أن يتم عرضها للتصويت في جلسة عامة بعد ذلك.

كما تناول الاجتماع الوضع القانوني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.

واتفق المجتمعون على عرض إصلاح وضع هذه المؤسسات في الجلسة القادمة للمجلس.

