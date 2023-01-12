أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “وليام بيرنز” ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة في أول زيارة له إلى ليبيا بالعاصمة طرابلس، رفقة القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ورئيس جهاز المخابرات حسين العائب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

ووفق حكومة الوحدة الوطنية فقد أشاد بيرنز بحالة الاستقرار والنمو الذي تشهده ليبيا خلال الفترة الأخيرة.

من جهته أكد الدبيبة أن الهدف هو استقرار ليبيا ودعمها دوليا من أجل الوصول للانتخابات.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

The post مدير الـ”سي أي إيه” يحط في طرابلس ويبحث مع الدبيبة تطوير التعاون appeared first on ليبيا الأحرار.

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