الدبيبة يطلب من مدير المخابرات الأمريكي دعمه دوليا ويدّعي أن هدفه الوصول للانتخابات

الوطن| رصد

ادّعى رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وليام بيرنز، أن هدفه هو استقرار البلاد ودعمها دولياً من أجل الوصول للانتخابات.

وأفاد بيان للحكومة منتهية الولاية، أن بيرنز من جهته أكد ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين بلاده وليبيا، مشيدا “بحالة الاستقرار والنمو الذي تشهده ليبيا خلال الفترة الأخيرة”.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تم اليوم الخميس، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية والوفد المرافق له، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المنهية، نجلاء المنقوش، ورئيس جهاز المخابرات حسين العائب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة في الحكومة المنتهية، عادل جمعة.