النيابة العامة تأمر بحبس عميد بلدية هراوة لاختلاس معدات طبية مخصصة لمجابهة كورونا

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كشف مكتب النائب العام اليوم الخميس، أن النيابة العامة أمرت بحبس عميد بلدية هراوة احتياطياً على ذمة التحقيق.

وأوضح المكتب أن سلطة التحقيق نهضت بمسؤولية التصدي لجرائم الفساد التي خالطت أعمال مكونات الإدارة المحلية؛ فكان من التدابير المتخذة ؛ بحث واقعة اختلاس المعدات الطبية المخصصة لغرض مجابهة جائحة كورونا.

وأكد المكتب أن البحث أبان سوء سلوك عميد البلدية ؛ بتعمُّده اختلاس المنقولات التي كانت تحت يده وعهدته؛ وخروجه عن مقتضيات المصلحة العامة؛ بإحجامه عن تجهيز مركز العزل، رغم تسلُّمه معدات العمل، التي من شأنها تجويد الخدمة الطبية .

وذكر مكتب النائب العام أنه بفراغ المحقق من بحث الواقعة و الدلائل؛ أمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.