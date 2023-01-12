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باشاغا يؤكد أهمية احترام الموروث الثقافي المتنوع في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بمناسبة رأس السنة الأمازيغية على أهمية التعايش السلمي واحترام الموروث الثقافي المتنوع الذي تتمتع به ليبيا بجميع مكوناتها الاجتماعية والثقافية.

وأعرب باشاغا في تدوينة له بموقع “فيسبوك باللغتين العربية والأمازيغية عن اعتزازه بفسيفساء الهوية الوطنية الجامعة التي لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع فخرًا واعتزازاً.

وتقدم باشاغا بأحرّ التهاني والتبريكات إلى كافة أمازيغ ليبيا بمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2973.

كما هنأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس الشعب الليبي عامة والأمازيغ بصفة خاصة بحلول رأس السنة الأمازيغية 2973.

وأعرب المنفي في بيان له عن تمنياته أن يعود هذا العام على الشعب الليبي أجمع بالخير والمحبة والسلام.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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