المصراتي: المواطن محمد الشهير بـ “الوليد” ضحية مجتمع وحكومة ودولة هلامية فاشلة

ليبيا – علق الكاتب الصحفي محمود المصراتي على حادثة مقتل المواطن محمد الشهير باسم “وليد” على يد زوجته.

المصراتي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “الضحية محمد الشهير باسم وليد وهو (الزوج) يتيم الأب ثم أصبح يتيم الأم، وعلى إثرها نُقل من منطقتهم جنوب غرب طرابلس إلى دار من دور رعاية الأيتام بعد فقدانه المُعيل، وهناك ترعرع وهو مصنف ذهنيًا من أصحاب الهمم بشكل جزئي، وفي الحقيقة لا أعرف شرحًا طبيًا لحالته ولكن كما يقال في بالليبي (نية) حسب ما أفادني مصدرين من معارفه”.

وتابع المصراتي حديثه: “حصل وليد على منحة الدبيبات للزواج وقررت الدولة بشقيها (الرعاية + الحكومة) تزويجه دون تقييم حالته الذهنية ولا مدى تقبل زوجته لوضعه الذهني والصحي ولا متابعة وضع هذا الزواج بعد حدوثه من قبل المسؤولين عنه كابن للدولة، هم فقط أعطوه المال والله أعلم من أين جلبوا له هذه المجرمة وتركوه لمصيره، فكان ضحية مجتمع وحكومة ودولة هلامية وهمية فاشلة بل وضحية حتى للدار التي يفترض أنها كانت أبوه وأمه”.

المصراتي ختم: “وليد ضحية ولا يستحق كل هذا الاستهزاء به وبرجولته وروحه من رهط الفيس بوك وكأنه مجرد قط للسخرية والتنمر”.

