المنفي يُهنئ الليبيين بالسنة الأمازيغية الجديدة

أخبار ليبيا 24

هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبيين بأول أيام السنة الأمازيغية الجديدة، الموافق لليوم الخميس.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، أعرب المنفي عن تمنياته أن يعود هذا العام على الشعب الليبي أجمع بالخير والمحبة والسلام

ويوم الإثنين الماضي، أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، اعتبار الخميس المقبل عطلة لمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة (2973)، وذلك في جميع وحدات الحكم المحلي التي تقع داخل نطاق عضويته.

وتقدم المجلس بالتهاني إلى جميع أبناء الأمة الليبية، متمنيا أن تكون السنة الجديدة سنة خير على الجميع.

وفي ليلة رأس السنة الأمازيغية، يجهز الأهالي كل عام وجبة رئيسية تسمى بـ “تميغطال تيرشمين”، و التي تتناول مع تيسفّار “قرقوش”، وأحيانًا مع كتف الخروف وبيضات بعدد فردي.. كما توضع فيها نواة التمر لجلب الحظ، وفق دراسات حول الثقافة الأمازيغية.

وينتشر الأمازيغ الليبيون في عدة مناطق أكثرهم في عدد من مناطق الجبل والساحل ، تحديداً في مدن يفرن و نالوت وجادو وزوارة وغدامس وكاباو والقلعة وغات والحرابة وأوجلة وأوباري.

كما يقطن في مناطق الجنوب أمازيغ الطوارق ، ويمتد وجودهم في الصحراء الكبرى بجنوب البلاد.

وينقسم المؤرخون حول أصل الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلى فريقين، الأول يرى أن اختيار هذا التاريخ من يناير يرمز إلى احتفالات الفلاحين بالأرض والزراعة، ما جعلها تُعرف باسم “السنة الفلاحية”.

ويرى الفريق الثاني، أن هذا اليوم من يناير هو ذكرى انتصار الملك الأمازيغي “شاشناق” على الفرعون المصري “رمسيس الثاني” في مصر في المعركة التي وقعت على ضفاف النيل ﺳﻨﺔ 950 ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ.

ويحتفي الأمازيغ بقدوم السنة الجديدة، بطقوس مختلفة في اللباس، والطبخ، والزراعة وتثبيت أواصر العلاقات الاجتماعية بالزيارات العائلية، استجابة لمغزى ينيار، الذي يجمع شمل أمازيغ المغرب الكبير.