عائلة أبو عجيلة تناشد الحكومة الأمريكية للاتصال بابنهم والاطمئنان على حالته الصحية

ناشدت عائلة أبو عجيلة المريمي، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لتمكينهم من الاتصال المرئي مع ابنهم، والاطمئنان على صحته، معربة عن قلقها “الشديد” حيال حالته الصحية والنفسية، خاصة بعد ورود أنباء حول نقله إلى المستشفى أكثر من مرة.

وقالت العائلة في بيان لها “نناشدكم بكل القيم الإنسانية وبكل المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الانسان، أن تمكنونا من الاتصال المرئي مع المعني والاطمئنان على صحته، حيث اننا نشعر بقلق شديد تجاه حالته الصحية والنفسية، خاصة مع الأخبار التي وردتنا بشأن نقله للمستشفى أكثر من مرة”.

وأضافت إن “مطلبنا هذا هو حق أصيل تكفله لنا كل الإعلانات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان” مشيرين إلى اضطرارهم لرفع أصواتهم عالياً بعد أن “سُدّت الأبواب” في وجوههم وفشلت كل مساعيهم لإيجاد آلية للاتصال به.