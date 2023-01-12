حكومة الوحدة: الخدمات العامة ستتم عن طريق منصة المشتريات

أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن كافة الخدمات العامة والمشتريات الحكومية ستتم عن طريق منصة المشتريات الحكومية، ولن يتم اتخاذ إجراءات بطريقة التكليف المباشر والالتزام بالأسعار النمطية المعتمدة.

وبينت منصة “حكومتنا” أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، اجتمعا اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء مع مديري الشؤون الإدارية والمالية للجهات التابعة لمجلس الوزراء.

وجرى خلال الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل منصة المشتريات الحكومية، ومناقشة لائحة المشتريات الحكومية ومنشور الإنفاق والإجراءات المتخذة من قبل الجهات بشأن الإعلان على منصة المشتريات الحكومية.