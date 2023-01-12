العامة للكهرباء: وصول معدات وقطع غيار جديدة لمحطة كهرباء الخمس

العنوان – طرابلس

أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس، تواصل قدوم المعدات وقطع غيار جديدة تباعًا لمحطة كهرباء الخمس.

واوضحت الشركة أنه وصلت إلى ميناء طرابلس البحري معدات وقطع غيار تم نقلها إلى مخازن الشركة بمنطقة بئر العالم.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء ان وصول قطع الغيار تم بعد تفعيل عقد الاتفاقيات وفتح الاعتمادات المستندية لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد في مختلف المناطق.

وأفادت الشركة وصول قطع الغيار ياتي في إطار تجديد وضعية محطات الإنتاج التي من شأنها دعم الشبكة الكهربائية.